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المرأة

بالصور... إيميه صيّاح برفقة والديها جاكلين وبوب!

Lebanon 24
16-01-2025 | 06:18
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نشرت الممثلة إيميه صيّاح عبر حسابها على "انستغرام"، صورة تجمعها بوالدتها جاكلين، أثناء القيام برياضة المشي.
 
 
كذلك، شاركت صيّاح متابعيها صورة تجمعها بوالدها، وعلّقت عليها بالقول: "والملك بوب بالطبع". (رصد لبنان 24)
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ايميه صياح

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