بالصور... إيميه صيّاح برفقة والديها جاكلين وبوب!

نشرت الممثلة إيميه صيّاح عبر حسابها على "انستغرام"، صورة تجمعها بوالدتها جاكلين، أثناء القيام برياضة المشي.

كذلك، شاركت صيّاح متابعيها صورة تجمعها بوالدها، وعلّقت عليها بالقول: "والملك بوب بالطبع". (رصد لبنان 24)