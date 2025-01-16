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منوعات
تدهورت صحّتها بسرعة... وفاة "تيك توكر" شهيرة بسبب عمليّة
Lebanon 24
16-01-2025
|
07:00
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توفيت "التيك توكر" العراقية الشهيرة باسم آية الياباني إثر خضوعها لعملية تجميلية.
وتدهورت صحة الشابة البالغة من العمر 26 عاما، بعد إجراء عملية تجميلية لنحت الخصر، أدت إلى مضاعفات صحية خطيرة توفيت على إثرها.
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وآية الياباني إحدى الشخصيات المثيرة للجدل في العراق، اشتهرت عبر منصة "تيك توك" بفيديوهاتها المرحة والجريئة، حيث كانت تقدم مقاطع تعرض رشاقتها وأناقتها. (روسيا اليوم)
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