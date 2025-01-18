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المرأة
بعد وفاته أمس.. فنانة شهيرة تكشف عن آخر رسالة تلقتها من الراحل "فكري صادق"
Lebanon 24
18-01-2025
|
06:42
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كشفت الفنانة ريهام حجاج عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام" عن أخر رسالة تلقتها من الفنان الراحل فكري صادق، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ80 عاماً.
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ونشرت ريهام صورة من رسالة على الواتس آب، بعثها لها الراحل وهو يدعو لها قائلاً: ربنا بحق أذان الفجر أكرم أمتك ريهام أم جميلة ويوسف وفرح قلبها بهما، واجعل الخير والنجاح في أسرتها، ووفقها في هذا العام 25".
وعلقت ريهام على الرسالة قائلة: "آخر دعوة باعتهالي من أقل من شهر، ربنا يرحمك يا حبيبي، ويجعل مثواك الجنة يا راجل يا طيب. لا إله إلا الله". (لها)
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