بعد وفاته أمس.. فنانة شهيرة تكشف عن آخر رسالة تلقتها من الراحل "فكري صادق"

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ونشرت ريهام صورة من رسالة على الواتس آب، بعثها لها الراحل وهو يدعو لها قائلاً: ربنا بحق أذان الفجر أكرم أمتك ريهام أم جميلة ويوسف وفرح قلبها بهما، واجعل الخير والنجاح في أسرتها، ووفقها في هذا العام 25".وعلقت ريهام على الرسالة قائلة: "آخر دعوة باعتهالي من أقل من شهر، ربنا يرحمك يا حبيبي، ويجعل مثواك الجنة يا راجل يا طيب. لا إله إلا الله". (لها)