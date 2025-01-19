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المرأة

بعد دخولها إلى المستشفى... فنانة لبنانيّة تكشف آخر المستجدات عن وضعها الصحيّ

Lebanon 24
19-01-2025 | 08:30
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بعدما أعلنت عن دخولها إلى المستشفى، من دون الكشف عما أصابها، نشرت الفنانة ميّ حريري صورة جديدة لها كشفت من خلالها عن تحسّن وضعها الصحيّ.
 
 
وقالت حريري: "الحمدلله أنا بخير صرت أحسن". (رصد لبنان 24)
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ميّ حريري

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