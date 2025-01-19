بعد دخولها إلى المستشفى... فنانة لبنانيّة تكشف آخر المستجدات عن وضعها الصحيّ

بعدما أعلنت عن دخولها إلى المستشفى، من دون الكشف عما أصابها، نشرت الفنانة ميّ حريري صورة جديدة لها كشفت من خلالها عن تحسّن وضعها الصحيّ.

وقالت حريري: "الحمدلله أنا بخير صرت أحسن". (رصد لبنان 24)