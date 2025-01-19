بالصورة... إطلالة نادية الجندي تُثير الجدل

أثارت إطلالة نادية الجندي في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في مدينة الرياض، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت نادية الجندي في الحفل، بفستان بنفسجي لامع، وببطن مكشوف، ما اعتبره البعض إطلالة صادمة، وتعرضت بسببها لانتقادات واسعة عقب انتهاء الحفل. (الامارات 24)

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