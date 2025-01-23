"شاب من مصر أم الدنيا"... نسرين طافش ترفض كشف هوية زوجها

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كشفت الفنانة نسرين طافش مؤخرًا عن زواجها من جديد، وذلك في مقابلة لها مع الإعلامية بوسي شلبي، على هامش حضورها النسخة الخامسة من حفل توزيع جوائز "جوي أووردز". وأعلنت نسرين في المقابلة: "كنت في شهر العسل لأنني تزوجت".وأوضحت نسرين أنها تفضل عدم التحدث كثيراً عن حياتها الشخصية، وأضافت: "أنا مقررة ما أحكي كتير عن حياتي الشخصية، هو شاب مصري من مصر أم الدنيا، من خارج الوسط الفني ورجل أعمال".في السياق ذاته، يواصل فيلمها السينمائي "الدشاش" عرضه في السينمات حاليًا، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.كما أن نسرين طافش كانت مشغولة أيضًا بتصوير مسلسل "بدون مقابل" الذي يشارك في بطولته إلى جانب هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داود، والمسلسل من إنتاج محمد فوزي وإخراج جمال عبد الحميد. (نواعم)