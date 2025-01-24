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لبنان

إعلاميّة الـ"أم تي في" عن زيارة وزير خارجية السعوديّة: "نوّر لبنان" (صورة)

Lebanon 24
24-01-2025 | 05:48
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علّقت الإعلاميّة في قناة الـ"أم تي في" نوال برّي على زيارة وزير الخارجيّة السعوديّة محمد بن فرحان إلى لبنان.
 
 
وقالت برّي عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "نوّر لبنان بعد غياب طويل". (رصد لبنان 24)
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نوال برّي

ام تي في

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