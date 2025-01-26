أنجي مراد تثير جدلاً.. اليكم ما نشرته

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أثارت الممثلة السورية أنجي مراد جدلاً واسعاً وقلقاً كبيراً من محبيها، على حالتها الصحية أو المعنوية، بسبب منشورات غامضة قالت فيها إنها قريبة من الموت.وكتبت مراد في سلسلة تغريدات على حسابها الشخصي في موقع "فيسبوك": "انا عم احتضر سامحوني".وكانت جاء في تدوينة سابقة: "قال على قولة المتل وقت المصاعب بتظهر محبة الناس الحقيقة عنجد، شوفي ناس نزلوا من على الرف".وقالت في منشور آخر: "وحدي أعرف ما مررت به، وكيف تجاوزته، وماذا تركَ في نفسي حتى الآن. أنا الشخص الذي أستند إليه عند كلِّ عثرةٍ، وأنا الذي ينقذني في كلِّ مرةٍ. مُمتنةٌ إليّ، فخورةٌ بي، وبما أحاول لأجلِه، وسواء عليّ وصلت أم لم أصل يكفيني_فقط_ أنِّي بصدقٍ أحاول". (لها)