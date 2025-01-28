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المرأة

25 مليون لفسخ التعاقد بين شيرين عبد الوهاب وروتانا

Lebanon 24
28-01-2025 | 03:29
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يبدو أن الأزمة ما زالت مستمرة بين شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فرغم محاولات محامي شيرين عبد الوهاب المستشار ياسر قنطوش الوصول لحل يرضي الطرفين إلا أن محامي روتانا فاجأهم بمطالب صادمة.
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 بعد أن تقدم محامي شيرين بالإستئناف خلال الفترة الماضية، فوجىء بطلب محامي روتانا الذي تقدم به مؤخراً للمحكمة الإقتصادية، إذ طالب شيرين بدفع 25 مليون جنيه؛ وهو المبلغ الذي إستلمته شركتها بداية التعاقد بالإضافة إلى دفع 8 مليون جنيه نظير كل أغنية تم تسريبها عبر منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بها وليس هذا فقط، بل طالبتها بتسليم الشركة التنازلات الخاصة بأعمالها الغنائية التي أصدرتها لتكون خاصة بإنتاج روتانا.

ورغم أن محامي شيرين ياسر قنطوش قد أعلن أن شيرين دفعت الشرط الجزائي للشركة قبل فترة، إلا أن القضية ما زالت مشتعلة، وقد طالب محامي شيرين تعويضها بملبغ يصل إلى 50 مليون جنيه بعد الأزمات والمشاكل التي تسببت فيها روتانا لشيرين خلال الفترة الماضية خاصة أنها لم تقدم الدعاية اللائقة لشيرين منذ أن تسلمت أول أغنية لها.
ووعد محامي شيرين الجمهور بأن هناك مفاجآت سعيدة خلال بداية الشهر القادم.

ويتردد أن هناك مفاوضات مستمرة بين إدارة أعمال شيرين وإحدى شركات تنظيم الحفلات بالكويت لتحي حفل عيد الفطر هناك، ومن المنتظر حسم قرارها خلال الأيام القادمة للإعلان عن تذاكر الحفل. (نواعم)
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