بالصورة... ممثلة لبنانيّة في دمشق وبجانب العلم السوري!

نشرت الممثلة داليدا خليل فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي بجانب العلم السوريّ.

ووثقت خليل مشاهد من دمشق، على أنغام أغنية "نسمت" لفيروز.