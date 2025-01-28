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المرأة

بالصورة... ممثلة لبنانيّة في دمشق وبجانب العلم السوري!

Lebanon 24
28-01-2025 | 05:33
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نشرت الممثلة داليدا خليل فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي بجانب العلم السوريّ.
 
 
ووثقت خليل مشاهد من دمشق، على أنغام أغنية "نسمت" لفيروز.
 
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داليدا خليل

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