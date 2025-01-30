بعد أن أجلت الفكرة.. نجمة تستعد لتجميد بويضاتها فمن هي؟

كشفت بيج دي سوربو، نجمة مسلسل "Summer House"، عن قرارها بتجميد بويضاتها في عام 2025 بعد أن كانت قد أجلت الفكرة منذ الصيف الماضي.

وأوضحت في ظهورها الإعلامي الأخير، أن السبب الرئيسي لهذا القرار يعود إلى انفصالها عن حبيبها السابق كريج كونوفر، فضلاً عن رغبتها في تأجيل فكرة إنجاب الأطفال في الوقت الحالي.

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وقالت بيج إنها كانت دائمًا تعرف أنها ستتخذ هذا القرار في مرحلة ما، مشيرة إلى أنها كانت تخطط لتجميد بويضاتها في وقت سابق، ولكنها اختارت الآن في 2025 لأن هذا الشهر يتناسب مع جدولها المزدحم، كما أنه يمثل وقتًا مناسبًا بالنسبة لها لإنجاز هذه الخطوة. وأوضحت أيضًا أنها حددت موعدًا لبدء العملية وستحتاج إلى أخذ الحقن في وقت ثابت كل ليلة خلال فترة معينة.



وكانت بيج قد قررت في البداية تجميد بويضاتها لمنح نفسها خيارات إضافية في المستقبل، خاصة مع تفكيرها في احتمالية رغبتها في الإنجاب بعد بلوغها سن الـ 39 أو 40. ولكن بعد انفصالها عن كونوفر، تغيرت نظرتها وأصبحت تعتبر العملية بمثابة "أمان" لها في حال رغبتها في الإنجاب في المستقبل. (فوشيا)