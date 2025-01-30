Advertisement

المرأة

بعد أن أجلت الفكرة.. نجمة تستعد لتجميد بويضاتها فمن هي؟

Lebanon 24
30-01-2025 | 10:49
A-
A+
Doc-P-1313639-638738563251143414.jpg
Doc-P-1313639-638738563251143414.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت بيج دي سوربو، نجمة مسلسل "Summer House"، عن قرارها بتجميد بويضاتها في عام 2025 بعد أن كانت قد أجلت الفكرة منذ الصيف الماضي.
 
 
وأوضحت في ظهورها الإعلامي الأخير، أن السبب الرئيسي لهذا القرار يعود إلى انفصالها عن حبيبها السابق كريج كونوفر، فضلاً عن رغبتها في تأجيل فكرة إنجاب الأطفال في الوقت الحالي.
Advertisement

وقالت بيج إنها كانت دائمًا تعرف أنها ستتخذ هذا القرار في مرحلة ما، مشيرة إلى أنها كانت تخطط لتجميد بويضاتها في وقت سابق، ولكنها اختارت الآن في 2025 لأن هذا الشهر يتناسب مع جدولها المزدحم، كما أنه يمثل وقتًا مناسبًا بالنسبة لها لإنجاز هذه الخطوة. وأوضحت أيضًا أنها حددت موعدًا لبدء العملية وستحتاج إلى أخذ الحقن في وقت ثابت كل ليلة خلال فترة معينة.

وكانت بيج قد قررت في البداية تجميد بويضاتها لمنح نفسها خيارات إضافية في المستقبل، خاصة مع تفكيرها في احتمالية رغبتها في الإنجاب بعد بلوغها سن الـ 39 أو 40. ولكن بعد انفصالها عن كونوفر، تغيرت نظرتها وأصبحت تعتبر العملية بمثابة "أمان" لها في حال رغبتها في الإنجاب في المستقبل. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
13:03 | 2025-01-30
09:00 | 2025-01-30
06:28 | 2025-01-30
05:30 | 2025-01-30
02:12 | 2025-01-30
00:04 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24