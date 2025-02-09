Advertisement

المرأة

"ما تشبحي".. شاب سوري يهاجم نجوى كرم والأخيرة: "ما تدخلوا الفن بالسياسة" (فيديو)

Lebanon 24
09-02-2025 | 04:32
A-
A+
Doc-P-1317879-638746975550360690.jpg
Doc-P-1317879-638746975550360690.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، مواقف حدثت مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم خلال حفلها في أمسترادم وأثارت الجدل؛ إذ طلب أحد الحاضرين خلال الحفل من كرم أن ترفع العلم السوري الجديد.

وقال المشارك في الحفل لـ "شمس الأِغنية اللبنانية"، بشكل عدائي "ما تشبحي امسكي العلم"، لتظهر لاحقا الفنانة وهي ممسكة بالعلم السوري.
 
وقالت نجوى: "نحن الفنانين، رسالتنا كبيرة انو نجمع كلنا الناس يحبونا"، وأضافت: "ما تدخلوا الفن بالسياسة. الفن لأهل الفن. والسياسة لأهل السياسة".
 
وتابعت: "نحنا مش بس حدود وحدة، كل عمرهن لبنان وسوريا قلب واحد".
 
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:12 | 2025-02-09
02:56 | 2025-02-09
23:00 | 2025-02-08
16:00 | 2025-02-08
14:00 | 2025-02-08
12:00 | 2025-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24