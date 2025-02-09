"ما تشبحي".. شاب سوري يهاجم نجوى كرم والأخيرة: "ما تدخلوا الفن بالسياسة" (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، مواقف حدثت مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم خلال حفلها في أمسترادم وأثارت الجدل؛ إذ طلب أحد الحاضرين خلال الحفل من كرم أن ترفع العلم السوري الجديد.



وقال المشارك في الحفل لـ "شمس الأِغنية اللبنانية"، بشكل عدائي "ما تشبحي امسكي العلم"، لتظهر لاحقا الفنانة وهي ممسكة بالعلم السوري.

وقالت نجوى: "نحن الفنانين، رسالتنا كبيرة انو نجمع كلنا الناس يحبونا"، وأضافت: "ما تدخلوا الفن بالسياسة. الفن لأهل الفن. والسياسة لأهل السياسة".

وتابعت: "نحنا مش بس حدود وحدة، كل عمرهن لبنان وسوريا قلب واحد".