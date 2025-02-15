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المرأة

بعد الكشف عن هوية زوجها الثالث.. نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها وتستعرض خاتمها الماسي (صور)

Lebanon 24
15-02-2025 | 00:36
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نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت نسرين بفستان قصير باللون الأحمر وذلك احتفالا بعيد الحب وبعيد ميلادها أيضا الذي يُصادف في اليوم نفسه.
 
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وحرصت نسرين للمرة الأولى على إبراز خاتم زواجها الماسي، وتميز بتصميمه الراقي مع حجر ماسي كبير الحجم، ونسقته مع أقراط بالحجر نفسه مع اسوارة ناعمة وساعة مرصعة، ولدت في غاية الأناقة والجمال.

وكذلك استعرضت نسرين باقة كبيرة من الورود الحمراء، وأرفقت الصور بتعليق كتبت فيه "كل عام وأنا الحب، كل عام وانا بخير وعيد حب سعيد لي".
 
 
وكانت "الجرس" كشفت مؤخرا ان نسرين تزوجت للمرة الثالثة من رجل الاعمال المصري احمد جوهر صاحب دور المجوهرات الشهير في مصر "جوهر للمجوهرات".

وجوهر هو طليق شام الذهبي ابنة الفنانة اصالة نصري وكان زوجها الاول قبل ان تنفصل عنه وتتزوج برجل الاعمال احمد هلال.


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