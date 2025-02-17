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فنون ومشاهير

فيدرا بتصريح ملفت عن المرأة الأربعينية

Lebanon 24
17-02-2025 | 23:00
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أثارت الممثلة فيدرا ضجة كبيرة بسبب رسالة صريحة وجهتها عبر صفحتها على انستغرام إلى كل امرأة وخاصة اللواتي تخطين سن الـ45 عاماً، مؤكدة أنه ليس من حق أي شخص أن يتدخل في طريقة حياتها أو مظهرها أو نوعية ملابسها.
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ووجهت الممثلة المصرية، من أصل أردني، حديثها للمرأة الأربعينية،وقالت: "أي حد سيدة أو رجل يوجه لكنّ كلمات بضرورة مراعاة السن، صحيح نحنا منكبر ولكن هو غلطان أنه يعطيكي ملاحظات ويقلك تعملي ايه بحياتك، كبرتي صغرتي، اتجننتي، لبتسي ريش مشيتي على الحيط، انتِ حرة وهو مالوش دعوة بيكِ".

وأضافت: "ما حدش في الدنيا له دعوة بيكِ، لا هو ولا هي، اللي عمالين بيفتوا على انت كبرتي فلازم تعملي كده. أنا حرة الستات أحرار، اللي عايزة تتجنن تتجنن واللي عايزة تهدا تهدا، اللي يسعدك اعمليه".


تفاعل الجمهور بشكل واسع مع كلمات فيدرا التي تحث من خلالها السيدات على تقبل تقدمهن بالعمر والقيام بما يحلو لهن دون التأثر بالمجتمع المحيط بهن، وأشادوا بثقتها بنفسها وتقبلها لسنها وإصرارها دائما على التواصل مع الجمهور بطريقة مميزة عبر السوشيال ميديا. (لها)
 

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