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المرأة

حاملة طائرات أميركية تصل إلى كوريا الجنوبية

Lebanon 24
02-03-2025 | 05:42
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وصلت حاملة طائرات أميركية إلى كوريا الجنوبية اليوم الأحد لأول مرة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني الماضي.

وقالت القوات البحرية الكورية الجنوبية إن مجموعة حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأميركية "يو إس إس كارل فينسن"، التي تضم أيضا طراد الصواريخ الموجهة "يو إس إس برينستون" ومدمرة "يو إس إس ستيريت"، وصلت إلى قاعدة بحرية في مدينة بوسان الواقعة على بعد حوالي 320 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سيئول. (روسيا اليوم)
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