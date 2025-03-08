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سقوط مأساوي ينهي حياة مؤثرة.. تقاصيل تكشف ما حصل معها!

Lebanon 24
08-03-2025 | 15:16
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لقيت المؤثرة البلغارية ماريا إفتيموفا، البالغة من العمر 28 عامًا، مصرعها أثناء رحلة تسلق في سلسلة جبال سنودونيا، إثر سقوطها من ارتفاع 65 قدمًا. وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق المرافق لإسعافها، فقد فارقت الحياة في موقع الحادث يوم 22 شباط.
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ماريا، التي تنحدر من العاصمة البلغارية صوفيا وتقيم في سانت هيلينز، كانت شخصية معروفة في عالم الترحال والمغامرات، حيث يتابعها الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي. وقد تعرضت لإصابات خطيرة في رأسها، شملت كسر الجمجمة، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، بعد مأساة مماثلة راحت ضحيتها الدكتورة شارلوت كروك، البالغة من العمر 30 عامًا، أثناء محاولتها تسلق الجبال نفسها.

في أعقاب الفاجعة، أطلقت صديقتها فيكتوريا كريتشلي حملة تبرعات لتغطية تكاليف إعادة جثمان ماريا إلى بلغاريا. وقالت كريتشلي في نداء جمع التبرعات: "ماريا كانت امرأة طموحة ومشرقة، تملؤها الحياة والطاقة، وتترك أثراً إيجابياً في كل من يحيط بها". وأضافت: "كان لديها شغف لا حدود له لاستكشاف العالم والاستمتاع بجماله، ومن المؤلم أن رحلتها انتهت بهذه الطريقة المأساوية". 

وأشارت كريتشلي إلى أن عائلة ماريا في بلغاريا تواجه تحديًا ماليًا كبيرًا لإعادة جثمانها ومنحها وداعًا يليق بها بين أحبائها. (ارم نيوز)

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