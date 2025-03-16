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المرأة

بعد تصريحات حسام حبيب... شيرين عبد الوهاب تُعدّ مفاجأة

Lebanon 24
16-03-2025 | 11:27
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يبدو أن شيرين عبد الوهاب ستعلن في  الفترة المقبلة عن مفاجأة خاصة لجمهورها بعد تصريحات حسام حبيب الأخيرة التي تصدرت منصات التواصل الإجتماعي فور ظهوره في حلقة خاصة من برنامج "العرافة ".
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وتلقت عبد الوهاب عرضاً من قبل إحدى البرامج التلفزيونية الشهيرة للظهور بحلقة مميزة خلال أول أيام  عيد الفطر المبارك لتفاجىء جمهورها بالعديد من المفاجآت الخاصة بخطتها الفنية المقبلة بعد إنتهاء أزماتها، سواء أكانت مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أم مع حسام حبيب.
ورغم أن شيرين أعطت موافقتها المبدئية على الظهور ولكنها تنتظر إنهاء بعض التعديلات الخاصة بالحلقة قبل إعلان موقفها النهائي تجاه الظهور الإعلامي خلال الفترة المقبلة. (نواعم)
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