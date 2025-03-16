بعد تصريحات حسام حبيب... شيرين عبد الوهاب تُعدّ مفاجأة

يبدو أن شيرين الوهاب ستعلن في الفترة المقبلة عن مفاجأة خاصة لجمهورها بعد تصريحات حسام الأخيرة التي تصدرت منصات التواصل الإجتماعي فور ظهوره في حلقة خاصة من برنامج "العرافة ".

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وتلقت الوهاب عرضاً من قبل إحدى البرامج التلفزيونية الشهيرة للظهور بحلقة مميزة خلال أول أيام عيد لتفاجىء جمهورها بالعديد من المفاجآت الخاصة بخطتها الفنية المقبلة بعد إنتهاء أزماتها، سواء أكانت مع شركة للصوتيات والمرئيات أم مع حسام .

ورغم أن شيرين أعطت موافقتها المبدئية على الظهور ولكنها تنتظر إنهاء بعض التعديلات الخاصة بالحلقة قبل إعلان موقفها النهائي تجاه الظهور الإعلامي خلال الفترة المقبلة. (نواعم)