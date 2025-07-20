بعد فقدان الإتّصال بها... العثور على جثة مذيعة شابة داخل شقتها كيف توفيت؟

كشفت موقع "حرييت "، أنّه بعد فقدان الإتّصال بها لـ36 ساعة في ، عثرت السلطات على جثة المذيعة الشابة غوك.

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ورجّحت وسائل إعلام تركيّة أنّ تكون المذيعة الشابة قد أقدمت على الإنتحار شنقاً داخل شقتها. (العربية)