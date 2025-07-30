بطولة منى زكي.. تأجيل جديد لفيلم 'الجواهرجي'"

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أجل صناع فيلم الجواهرجى بطولة النجمان ومنى زكى طرحه في دور السينمائى، حيث كان من المفترض طرحه اليوم الأربعاء في السينمات، إلا أن منتج الفيلم وليد صبرى قرر تأجيل عرضع ولم يتم تحديد موعد لطرحه في دور العرض حتى الآن، وربما يعرض في الفترة المقبلة بحسب الجدول الزمنى للتوزيع السينمائى .ويعيد فيلم "الجواهرجي" ومنى زكي للتعاون معا بعد نحو 25 عامًا منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في " الذي كان عرض في عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا. (اليوم السابع)