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المرأة
بطولة منى زكي.. تأجيل جديد لفيلم 'الجواهرجي'"
Lebanon 24
30-07-2025
|
15:00
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أجل صناع فيلم الجواهرجى بطولة النجمان
محمد هنيدى
ومنى زكى طرحه في دور
العرض
السينمائى، حيث كان من المفترض طرحه اليوم الأربعاء في السينمات، إلا أن منتج الفيلم وليد صبرى قرر تأجيل عرضع ولم يتم تحديد موعد لطرحه في دور العرض حتى الآن، وربما يعرض في الفترة المقبلة بحسب الجدول الزمنى للتوزيع السينمائى .
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ويعيد فيلم "الجواهرجي"
محمد هنيدي
ومنى زكي للتعاون معا بعد نحو 25 عامًا منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في
الجامعة الأمريكية
" الذي كان عرض في عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا. (اليوم السابع)
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