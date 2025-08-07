28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
نبأ حزين يهزّ عالم الموضة.. وفاة "غامضة" لمصممة أزياء على متن يخت فاخر!
Lebanon 24
07-08-2025
|
14:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادثة غامضة هزّت عالم الموضة وأثارت صدمة في المجتمع الإيرلندي، عُثر على مصممة الأزياء الإيرلندية الشابة مارثا نولان، البالغة من العمر 33 عامًا، جثة هامدة على متن يخت فاخر راسٍ في منتجع مونتوك الراقي بمنطقة هامبتونز،
ولاية نيويورك
.
Advertisement
ووفقًا لتقارير الشرطة، فقد استُدعيت الجهات الأمنية إلى المكان قرابة منتصف ليل الثلاثاء بعد تلقي بلاغ عن امرأة فاقدة للوعي. ورغم محاولات الإنعاش التي أجراها المسعفون فور وصولهم، أُعلن عن وفاة نولان في موقع الحادث. وقد أظهرت نتائج التشريح الأولي عدم وجود آثار عنف واضحة، فيما لا يزال السبب الدقيق للوفاة قيد التحقيق.
مارثا نولان، مؤسسة علامتي الأزياء "East X East" و"DUBIR"، كانت تُعد من الأسماء الصاعدة في عالم الموضة بنيويورك، واشتهرت بنمط حياتها الفاخر الذي وثّقته بانتظام عبر حسابها على تيك توك، حيث ظهرت في رحلات بطائرات خاصة وعطلات فاخرة حول العالم.
ونبأ الوفاة المفاجئ أثار موجة حزن عارمة في بلدها الأم، حيث عبّر رئيس الوزراء الإيرلندي عن حزنه العميق، مشيدًا بموهبتها ومساهمتها في رفع اسم إيرلندا على الساحة العالمية. كما عبّر سكان بلدتها كارلو عن صدمتهم لرحيلها المفاجئ.
من جهته
، أصدر نادي مونتوك لليخوت بيانًا أكد فيه تعاونه الكامل مع السلطات في مجريات التحقيق، معربًا عن أسفه العميق لهذه الحادثة المأساوية.
ولا تزال تفاصيل الحادثة يلفها الغموض، فيما تتواصل التحقيقات وسط تساؤلات كثيرة من الرأي العام ووسائل الإعلام الدولية، التي سلطت الضوء على حياة مصممة الأزياء الشابة، والتي انتهت بشكل مفاجئ وغامض في أوج تألقها المهني. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
على متن يخت.. العثور على عارضة أزياء متوفاة
Lebanon 24
على متن يخت.. العثور على عارضة أزياء متوفاة
07/08/2025 22:46:05
07/08/2025 22:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن يخت فاخر.. جيسيكا عازار بملابس البحر وبلقطات رومانسية مع زوجها (صور وفيديو)
Lebanon 24
على متن يخت فاخر.. جيسيكا عازار بملابس البحر وبلقطات رومانسية مع زوجها (صور وفيديو)
07/08/2025 22:46:05
07/08/2025 22:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن يخت فاخر.. جورجينا رودريغيز تستمتع بوقتها مع رونالدو ولقطات حميمة تجمعهما
Lebanon 24
على متن يخت فاخر.. جورجينا رودريغيز تستمتع بوقتها مع رونالدو ولقطات حميمة تجمعهما
07/08/2025 22:46:05
07/08/2025 22:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم إنفصالهما.. فنانة وزوجها السابق يقضيان وقتاً مميزاً على متن يخت فاخر
Lebanon 24
رغم إنفصالهما.. فنانة وزوجها السابق يقضيان وقتاً مميزاً على متن يخت فاخر
07/08/2025 22:46:05
07/08/2025 22:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
منوعات
المرأة
تابع
قد يعجبك أيضاً
"يومي" تحتفل بزفافها على عريسها التركي.. فستان ملكي وحفل أسطوري (صور وفيديو)
Lebanon 24
"يومي" تحتفل بزفافها على عريسها التركي.. فستان ملكي وحفل أسطوري (صور وفيديو)
14:53 | 2025-08-07
07/08/2025 02:53:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
Lebanon 24
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
14:00 | 2025-08-07
07/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنابيلا هلال تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
Lebanon 24
أنابيلا هلال تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
09:09 | 2025-08-07
07/08/2025 09:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فستان مكشوف البطن… هيلدا خليفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
فستان مكشوف البطن… هيلدا خليفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صورة)
06:28 | 2025-08-07
07/08/2025 06:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. نسرين طافش تكشف وجه زوجها الذي تكبره بـ 10 سنوات: أذكى رجل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. نسرين طافش تكشف وجه زوجها الذي تكبره بـ 10 سنوات: أذكى رجل (فيديو)
03:52 | 2025-08-07
07/08/2025 03:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
16:02 | 2025-08-06
06/08/2025 04:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
01:53 | 2025-08-07
07/08/2025 01:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
16:40 | 2025-08-06
06/08/2025 04:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:53 | 2025-08-07
"يومي" تحتفل بزفافها على عريسها التركي.. فستان ملكي وحفل أسطوري (صور وفيديو)
14:00 | 2025-08-07
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
09:09 | 2025-08-07
أنابيلا هلال تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
06:28 | 2025-08-07
فستان مكشوف البطن… هيلدا خليفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صورة)
03:52 | 2025-08-07
للمرة الأولى.. نسرين طافش تكشف وجه زوجها الذي تكبره بـ 10 سنوات: أذكى رجل (فيديو)
03:05 | 2025-08-07
من خلال السيدة فيروز.. فنانة عربية تعود إلى الغناء (فيديو)
فيديو
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
07/08/2025 22:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
07/08/2025 22:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 22:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24