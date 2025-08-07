Advertisement

نبأ حزين يهزّ عالم الموضة.. وفاة "غامضة" لمصممة أزياء على متن يخت فاخر!

Lebanon 24
07-08-2025 | 14:15
في حادثة غامضة هزّت عالم الموضة وأثارت صدمة في المجتمع الإيرلندي، عُثر على مصممة الأزياء الإيرلندية الشابة مارثا نولان، البالغة من العمر 33 عامًا، جثة هامدة على متن يخت فاخر راسٍ في منتجع مونتوك الراقي بمنطقة هامبتونز، ولاية نيويورك.
ووفقًا لتقارير الشرطة، فقد استُدعيت الجهات الأمنية إلى المكان قرابة منتصف ليل الثلاثاء بعد تلقي بلاغ عن امرأة فاقدة للوعي. ورغم محاولات الإنعاش التي أجراها المسعفون فور وصولهم، أُعلن عن وفاة نولان في موقع الحادث. وقد أظهرت نتائج التشريح الأولي عدم وجود آثار عنف واضحة، فيما لا يزال السبب الدقيق للوفاة قيد التحقيق.

مارثا نولان، مؤسسة علامتي الأزياء "East X East" و"DUBIR"، كانت تُعد من الأسماء الصاعدة في عالم الموضة بنيويورك، واشتهرت بنمط حياتها الفاخر الذي وثّقته بانتظام عبر حسابها على تيك توك، حيث ظهرت في رحلات بطائرات خاصة وعطلات فاخرة حول العالم.

ونبأ الوفاة المفاجئ أثار موجة حزن عارمة في بلدها الأم، حيث عبّر رئيس الوزراء الإيرلندي عن حزنه العميق، مشيدًا بموهبتها ومساهمتها في رفع اسم إيرلندا على الساحة العالمية. كما عبّر سكان بلدتها كارلو عن صدمتهم لرحيلها المفاجئ.

من جهته، أصدر نادي مونتوك لليخوت بيانًا أكد فيه تعاونه الكامل مع السلطات في مجريات التحقيق، معربًا عن أسفه العميق لهذه الحادثة المأساوية.

ولا تزال تفاصيل الحادثة يلفها الغموض، فيما تتواصل التحقيقات وسط تساؤلات كثيرة من الرأي العام ووسائل الإعلام الدولية، التي سلطت الضوء على حياة مصممة الأزياء الشابة، والتي انتهت بشكل مفاجئ وغامض في أوج تألقها المهني. (ارم نيوز)
