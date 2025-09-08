Advertisement

المرأة

بعد تعرضها لحالة إجهاض.. هكذا بدت الفنانة الشابة داخل المستشفى (صورة)

Lebanon 24
08-09-2025 | 14:00
إنتشرت صورة الفنانة رنا رئيس للمرة الأولى من داخل أحد المستشفيات، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة، إثر تعرضها لحالة إجهاض مؤلمة خلال الساعات الماضية.
 وأثارت الصورة تفاعلاً واسعاً من جمهور ومحبي الفنانة، الذين عبّروا عن قلقهم على صحتها، متمنّين لها الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى نشاطها الفني.

ونشر عبد الله رئيس، صورة جديدة لشقيقته الفنانة الشابة رنا رئيس عبر خاصية الـ"ستوري" لحسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ظهرت فيها رنا داخل غرفتها بالمستشفى، وبدت متعبة لكن بحالة مستقرة.

وتواجد بجانبها كل من عبد الله ووالدتها، حرصاً منهما على دعمها نفسياً خلال فترة تعافيها، وذلك قبل مغادرتها المستشفى خلال الساعات المقبلة.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24