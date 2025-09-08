28
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد تعرضها لحالة إجهاض.. هكذا بدت الفنانة الشابة داخل المستشفى (صورة)
Lebanon 24
08-09-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
إنتشرت صورة الفنانة
رنا رئيس
للمرة الأولى من داخل أحد المستشفيات، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة، إثر تعرضها لحالة إجهاض مؤلمة خلال الساعات الماضية.
Advertisement
وأثارت الصورة تفاعلاً واسعاً من جمهور ومحبي الفنانة، الذين عبّروا عن قلقهم على صحتها، متمنّين لها الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى نشاطها الفني.
ونشر
عبد الله
رئيس، صورة جديدة لشقيقته الفنانة الشابة رنا رئيس عبر خاصية الـ"
ستوري
" لحسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ظهرت فيها رنا داخل غرفتها بالمستشفى، وبدت متعبة لكن بحالة مستقرة.
وتواجد بجانبها كل من عبد الله ووالدتها، حرصاً منهما على دعمها نفسياً خلال فترة تعافيها، وذلك قبل مغادرتها المستشفى خلال الساعات المقبلة.
مواضيع ذات صلة
العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)
Lebanon 24
العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)
08/09/2025 22:24:34
08/09/2025 22:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لإجهاض طارئ.. فنانة تخسر جنينها
Lebanon 24
بعد تعرضها لإجهاض طارئ.. فنانة تخسر جنينها
08/09/2025 22:24:34
08/09/2025 22:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. صورة لفنانة على سرير المرض داخل المستشفى تنتشر والجمهور قلق (صورة)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. صورة لفنانة على سرير المرض داخل المستشفى تنتشر والجمهور قلق (صورة)
08/09/2025 22:24:34
08/09/2025 22:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت من داخل المستشفى.. فنانة شهيرة تتعرّض لأزمة صحية استدعت وصلها بأجهزة الأوكسجين (صورة)
Lebanon 24
أطلت من داخل المستشفى.. فنانة شهيرة تتعرّض لأزمة صحية استدعت وصلها بأجهزة الأوكسجين (صورة)
08/09/2025 22:24:34
08/09/2025 22:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الله
رنا رئيس
رنا ❗️
العاج
ستوري
فيات
توري
قد يعجبك أيضاً
في مصر.. تبرئة الراقصة "دوسة" من هذه التهم!
Lebanon 24
في مصر.. تبرئة الراقصة "دوسة" من هذه التهم!
10:30 | 2025-09-08
08/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هاري يزور قبر جدته في ذكرى رحيلها الثالثة!
Lebanon 24
هاري يزور قبر جدته في ذكرى رحيلها الثالثة!
10:00 | 2025-09-08
08/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم الغياب.. شاكيرا تنال جائزة "أفضل موسيقى لاتينية"
Lebanon 24
رغم الغياب.. شاكيرا تنال جائزة "أفضل موسيقى لاتينية"
09:00 | 2025-09-08
08/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهاجم المجتمع الدولي: "الأرواح ليست متساوية"
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهاجم المجتمع الدولي: "الأرواح ليست متساوية"
06:30 | 2025-09-08
08/09/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لنزيف متواصل.. هذه آخر التطورات الصحية لهذه الفنانة الشهيرة
Lebanon 24
تعرّضت لنزيف متواصل.. هذه آخر التطورات الصحية لهذه الفنانة الشهيرة
03:46 | 2025-09-08
08/09/2025 03:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
05:21 | 2025-09-08
08/09/2025 05:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
05:56 | 2025-09-08
08/09/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:30 | 2025-09-08
في مصر.. تبرئة الراقصة "دوسة" من هذه التهم!
10:00 | 2025-09-08
هاري يزور قبر جدته في ذكرى رحيلها الثالثة!
09:00 | 2025-09-08
رغم الغياب.. شاكيرا تنال جائزة "أفضل موسيقى لاتينية"
06:30 | 2025-09-08
أنجلينا جولي تهاجم المجتمع الدولي: "الأرواح ليست متساوية"
03:46 | 2025-09-08
تعرّضت لنزيف متواصل.. هذه آخر التطورات الصحية لهذه الفنانة الشهيرة
02:36 | 2025-09-08
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 22:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 22:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 22:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24