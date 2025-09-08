اتهمت بتجارة الأعضاء.. النجمة المصرية الشهيرة تخرج عن صمتها!

Advertisement

بعد الاتهامات التي طاولتها خلال الفترة الماضية بالضلوع في قضية "الإتجار بالأعضاء"، خرجت الفنانة عن صمتها.وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "الشفرة" الذي تقدّمه علا شوشة على قناة "الشمس"، أكدت عامر أنها تعرضت لظلم كبير وغير مبرَّر في الفترة الأخيرة، موجهةً اتهامها الى بعض الأوساط التي تستهدف سمعتها وتستغل اسمها للإساءة الى مصر.كما أبدت استغرابها الشديد من الزجّ باسمها في "قضية حسّاسة كالإتجار بالأعضاء البشرية"، مؤكدةً أن ذلك "ليس إلا محاولة لزعزعة استقرار مصر والنيل من سمعة مؤسساتها".إذ قالت: "إقحام اسمي في هذه القضية تحديداً، لأنني وفاء عامر، يعكس عدم وجود قضية حقيقية. لو لم يكن اسمي موجوداً، لما كانت هناك قضية تُحارَب بها ".وأضافت أن تناول مثل هذه في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بدون دلائل أو تحقيقات قانونية يُعدّ هجوماً غير مبرَّر على ، وعلى الشخصيات العامة.ودَعت وفاء عامر الى التعامل مع القضية بمهنية، بعيداً من الاستعراضات الإعلامية أو التكهنات على منصات التواصل الاجتماعي، وطالبت بتقديم الأدلة العلمية والطبية حول قضية اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان.وأوضحت: "هناك قضاء سيقول كلمته ولن يمر مرور الكرام، فمصر أكبر من هذا الكلام، ومن الأفضل أن نناقش قضايا كهذه عبر متخصّصين في المجال الطبي، ونعرض للجمهور المسح الذري الأخير لشيكا، وبالتأكيد سأتحدث عندما أنتصر في قضيتي".وعن دورها في مساعدة الآخرين، الذي كان نقطة خلاف بعد اتهامها، أكدت وفاء أنها لن تتوقف عن تقديم الدعم للأشخاص الذين يحتاجون الى المساعدة، بناءً على قناعاتها الشخصية ومن دون أي دوافع سياسية أو شخصية... حيث قالت: "الخير الذي أقدّمه نابع من ثقافتي وقناعاتي، ولن أتوقف عنه إلا إذا كان هناك قرار رسمي يلزمني بذلك، فأنا لا أريد أن أكون عضواً في ".وأكدت وفاء عامر أن إبراهيم شيكا توفي بسبب مرض السرطان، الذي كان قد انتشر في جسمه بشكل سريع في الأيام الأخيرة من حياته، وأنه كان قد تواصل معها في وقت سابق طالباً المساعدة لتغطية نفقات العلاج، ولبّت هي طلبه بالتعاون مع أطباء من داخل مصر وخارجها، وقد أبلغوها أن أيامه باتت معدودة، مشيرةً الى أنه هو مَن بحث عنها لأنه يعرف أنها ستساعده.