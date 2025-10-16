Advertisement

المرأة

جريمة مروعة.. نجمة تُقتل على يد شريكها فمن هي؟! (صورة)

Lebanon 24
16-10-2025 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1430206-638962255240516159.jpg
Doc-P-1430206-638962255240516159.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفيت النجمة الإيطالية وعارضة الأزياء ورائدة الأعمال باميلا جينيني عن عمر يناهز 29 عاماً، إثر تعرضها للطعن حتى الموت على يد شريكها جيانلوكا سونسين (52 عاماً) على شرفة منزلها في ميلانو.
Advertisement
 
 
Image

وحسب شهود عيان، شهد الجيران الحادث المأسوي وأبلغوا الشرطة فوراً، التي وصلت بسرعة ونقلت المشتبه به إلى المستشفى بعد محاولته الانتحار، قبل توقيفه للاشتباه بارتكابه جريمة القتل.

وأفادت التقارير أن باميلا كانت في شقتها عندما اقتحمها شريكها وطعنها عدة طعنات، ما أدى إلى وفاتها فوراً، ووصف الشهود الحادث بـ"المرعب" نظراً لعدم تمكنهم من التدخل في الوقت المناسب.

باميلا جينيني، المولودة في مقاطعة بيرغامو، بدأت مسيرتها في مسابقات الجمال وعملت كعارضة أزياء قبل أن تطلق خط إنتاجها الخاص "EP SheLux" بالتعاون مع صديقتها المقربة إليسا بارتولوتي. وكانت تشارك متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي تحديثات حول حياتها المهنية ورحلاتها، وظهرت مؤخراً في مهرجان البندقية السينمائي في سبتمبر، قبل أن تصدم عائلتها وأصدقائها بهذا الحادث الأليم. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
عمداً.. مقتل عشريني على يد أشقائه بطريقة مروعة!
lebanon 24
16/10/2025 17:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة في صيدا.. أطلق النار على شقيقه وعائلته! (صورة)
lebanon 24
16/10/2025 17:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة... والدان يهملان طفلهما حتى توفي جوعًا!
lebanon 24
16/10/2025 17:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة في لبنان.. طعنه بعنقه
lebanon 24
16/10/2025 17:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الإيطالية

البندقية

ارم نيوز

جيانلوكا

الإيطالي

ميلانو

ميلان

جيران

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:58 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:58 | 2025-10-16
02:47 | 2025-10-16
00:29 | 2025-10-16
23:00 | 2025-10-15
16:00 | 2025-10-15
14:00 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24