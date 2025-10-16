جريمة مروعة.. نجمة تُقتل على يد شريكها فمن هي؟! (صورة)

توفيت النجمة وعارضة الأزياء ورائدة الأعمال باميلا جينيني عن عمر يناهز 29 عاماً، إثر تعرضها للطعن حتى الموت على يد شريكها سونسين (52 عاماً) على شرفة منزلها في .

وحسب شهود ، شهد الجيران الحادث المأسوي وأبلغوا الشرطة فوراً، التي وصلت بسرعة ونقلت المشتبه به إلى المستشفى بعد محاولته الانتحار، قبل توقيفه للاشتباه بارتكابه جريمة القتل.وأفادت التقارير أن باميلا كانت في شقتها عندما اقتحمها شريكها وطعنها عدة طعنات، ما أدى إلى وفاتها فوراً، ووصف الشهود الحادث بـ"المرعب" نظراً لعدم تمكنهم من التدخل في الوقت المناسب.باميلا جينيني، المولودة في مقاطعة بيرغامو، بدأت مسيرتها في مسابقات الجمال وعملت كعارضة أزياء قبل أن تطلق خط إنتاجها الخاص "EP SheLux" بالتعاون مع صديقتها المقربة إليسا بارتولوتي. وكانت تشارك متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي تحديثات حول حياتها المهنية ورحلاتها، وظهرت مؤخراً في مهرجان السينمائي في سبتمبر، قبل أن تصدم عائلتها وأصدقائها بهذا الحادث الأليم. (ارم نيوز)