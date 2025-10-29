Advertisement

متفرقات

ميشيل أوباما تحتفي بشعرها.. نصائحها في كتاب جديد

Lebanon 24
29-10-2025 | 11:50
تعود السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما لتشارك قراءها رحلتها مع خياراتها الجمالية وشعرها الطبيعي في كتابها الجديد بعنوان "The Look"، المقرر صدوره في 4 تشرين الثاني المقبل.
ويكشف الكتاب أبعاداً شخصية وثقافية شكّلت اختياراتها في تسريحات الشعر خلال فترة وجودها في البيت الأبيض وما بعدها، ليعكس علاقتها الوثيقة بالهوية والثقافة.

في مقابلة مع موقع "بيبول"، قالت أوباما: "هذه هي المرة الأولى التي أتخذ فيها كل قرار من أجلي". وتشير إلى أنها منذ مغادرة البيت الأبيض قبل نحو عشر سنوات استعادت حرية تجربة الأسلوب الذي تحبه، بما في ذلك العودة إلى الضفائر الطبيعية التي رافقتها منذ طفولتها في جنوب شيكاغو.

وتصف أوباما الضفائر بكلمة واحدة: "الحرية". فهي تمنحها بساطة العناية بالشعر، وتتيح لها ممارسة الرياضة والسباحة والتنقل بحرية دون الانشغال بالمظهر. وأضافت: "الضفائر تجعلني أصفف شعري مرة واحدة، ثم لا أفكر في الأمر مجدداً، وهذا جزء من حياتي الطبيعية خارج الأضواء".

وتوضح أن اعتمادها للضفائر خلال سنوات رئاسة زوجها لم يكن سهلاً، إذ لم تكن واثقة من استعداد البلاد لرؤية ذلك، ولم يكن قانون Crown Act قد أُقر بعد، كما أنها لم ترغب بأن يصبح شعرها عامل تشتيت عن القضايا الجوهرية.

وفي عام 2022، خلال حفل الكشف عن اللوحة الرسمية للرئيس والسيدة الأولى، اختارت أوباما الضفائر، معتبرة ذلك رسالة رمزية لتعزيز صورة الشعر الطبيعي للنساء ذوات البشرة السمراء في مواقع القوة.

وقالت مصففة شعرها يين دامتو: "الشعر جزء جوهري من رحلة المرأة صاحبة البشرة الداكنة وتعبير عن محبتها لنفسها". وأكدت مْنجيري رادواي، التي تتولى ضف شعر أوباما منذ سنوات، أن الضفائر ساهمت في ترسيخ صورة مهنية تحترم الشعر الطبيعي، رغم أن بعض التسريحات قد تتطلب 28 ساعة من العمل المتواصل.

واختتمت أوباما حديثها بالقول: "الشعر كما ينمو طبيعياً في رؤوس النساء ذوات البشرة السمراء جميل، سواء أردته مفروداً، بضفائر، مرفوعاً، ملوّناً… هذا خياري أنا، ولا شيء في ذلك غير مناسب".
 
(إرم نيوز)
