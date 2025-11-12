لم تستطع حبس دموعها.. مي عز الدين تبكي في عقد قرانها إليكم السبب (صور)

احتفلت الفنانة ومدرب اللياقة البدنية أحمد بعقد قرانهما أمس الثلاثاء.

واقتصر حفل الزفاف على الأهل والأصدقاء المقربين، لكن مي أشعلت الحفل بلقطة مؤثرة، بعدما ظهرت وهي تحمل صورة والدتها الراحلة بين يديها، حيث تزامن عقد قرانها مع الذكرى الأولى لوفاة والدتها.

وظهرت مي خلال عقد القران، متأثرة بشدة ولم تستطع حبس دموعها حين رأت صورة والدتها أمامها.

وحظيت صورة مي وهي تبكي أثناء حمل صورة والدتها بانتشار كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.



من ناحيته نشر أحمد تيمور، زوج مي على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة له مع مي من عقد القران وكتب عليها معلقاً: "11/11 يوم من عمري".