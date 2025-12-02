22
المرأة
منشور غاضب لممثلة شهيرة.. هل تعرضت للافتراء؟
Lebanon 24
02-12-2025
|
01:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت الفنانة
المصرية
ريهام عبد الغفور
تفاعلاً واسعاً عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، بعد نشرها رسالة عبّرت فيها عن استيائها من تعرضها لما وصفته بالافتراء والتجاوز.
وكتبت ريهام في منشور عبر حسابها على "
فيسبوك
": "حسبنا الله فيمن قال فينا ما ليس فينا، ونسب إلينا ما لم نفعل، وتجاوز في حقنا، وأنكر ما فعلنا من خير، وكفى بالله شهيداً".
وأثار المنشور موجة من التساؤلات بين المتابعين حول خلفيات هذا الغضب، خصوصاً أن ريهام
عبد الغفور
عادة ما تفضّل الابتعاد عن الخلافات والأضواء خارج إطار أعمالها الفنية.
