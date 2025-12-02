منشور غاضب لممثلة شهيرة.. هل تعرضت للافتراء؟

Advertisement

أثارت الفنانة تفاعلاً واسعاً عبر ، بعد نشرها رسالة عبّرت فيها عن استيائها من تعرضها لما وصفته بالافتراء والتجاوز.وكتبت ريهام في منشور عبر حسابها على " ": "حسبنا الله فيمن قال فينا ما ليس فينا، ونسب إلينا ما لم نفعل، وتجاوز في حقنا، وأنكر ما فعلنا من خير، وكفى بالله شهيداً".