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جلسة لمجلس الأمن غدا تبحث في إعمار قطاع غزة

Lebanon 24
01-07-2024 | 02:54
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يعقد مجلس الأمن الدولي يوم غد الثلثاء جلسة إحاطة بشأن القضية الفلسطينية تخصص لمسألة إعمار قطاع غزة، بحسب "وفا".

وسيستمع الأعضاء الى احاطة تقدمها كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، بما يتماشى مع القرار 2720 المؤرخ في 22 كانون الأول 2023.
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والتقت كاغ في واشنطن قبل أيام بوزير الخارجية الاميركية أنطوني بلينكن.
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