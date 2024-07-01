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إقتصاد

بيان مهمّ... الكهرباء في دولة عربيّة ستنقطع إبتداءً من اليوم

Lebanon 24
01-07-2024 | 06:26
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أعلنت الشركة القابضة للكهرباء في مصر، أنه بالتنسيق بين وزارتيّ الكهرباء والبترول ستتم العودة للعمل بخطة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.

وأضافت: "على أن لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة عن ساعتين، يبدأ تنفيذ هذا التعديل اعتبارا من اليوم 1 تموز 2024، لتُصبح من الساعة الثالثة مساء وحتى السابعة مساءاً، موزعة على كافة مناطق الجمهورية العربية المصرية". (روسيا اليوم)
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مصر.. بيان

إقتصاد

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