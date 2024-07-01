بيان مهمّ... الكهرباء في دولة عربيّة ستنقطع إبتداءً من اليوم

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء في مصر، أنه بالتنسيق بين وزارتيّ الكهرباء والبترول ستتم العودة للعمل بخطة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.



وأضافت: "على أن لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة عن ساعتين، يبدأ تنفيذ هذا التعديل اعتبارا من اليوم 1 تموز 2024، لتُصبح من الساعة الثالثة مساء وحتى السابعة مساءاً، موزعة على كافة مناطق الجمهورية العربية المصرية". (روسيا اليوم)

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