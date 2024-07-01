ملياردير أميركيّ: هذا سبب فشل بايدن

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اعتبر الملياردير الأميركي ديفيد ساكس أنّ "فشل الرئيس الأميركي جو بايدن في المناظرة يعزى إلى كل شيء ما عدا خرف الشيخوخة".وقال ساكس: "سبب فشل بايدن يتجلى في أخطاء مستشاريه والتحضير بشكل غير كاف من قبل المشرفين والتوقيت المتأخر والإعداد غير الدقيق وموهبة الخصم في الكذب". (روسيا اليوم)