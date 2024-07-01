التضخم في ألمانيا يتراجع... كم سجّل؟

عاد معدل التضخم في ألمانيا إلى مسار الانخفاض وتراجع بأكثر من المتوقع في حزيران.



وأظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي، انخفاض التضخم إلى 2.5 بالمئة. (سكاي نيوز)

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