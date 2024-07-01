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إقتصاد

التضخم في ألمانيا يتراجع... كم سجّل؟

Lebanon 24
01-07-2024 | 09:19
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عاد معدل التضخم في ألمانيا إلى مسار الانخفاض وتراجع بأكثر من المتوقع في حزيران.

وأظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي، انخفاض التضخم إلى 2.5 بالمئة. (سكاي نيوز)
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