الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء معظم أحياء خان يونس

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أمر الجيش الإسرائيلي بإجلاء جماعي للفلسطينيين من معظم أنحاء خان يونس، يوم الاثنين، في إشارة إلى أن القوات من المرجح أن تشن هجوما بريا جديدا في ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على شبكات التواصل الاجتماعي "إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق القرارة وبني سهيلا" وبلدات أخرى "عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية".وتلقوا الفلسطينيين مكالمات مسجلة على هواتفهم من الجيش الإسرائيلي تطالبهم بإخلاء المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.يشير الأمر إلى أن خان يونس ستكون أحدث ضحية للغارات الإسرائيلية المتكررة على أجزاء من غزة التي اجتاحتها بالفعل خلال الأشهر الثمانية الماضية لملاحقة نشطاء حماس. (سكاي نيوز)