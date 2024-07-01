نتنياهو: نتقدم صوب نهاية مرحلة القضاء على "حماس"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه اليوم الاثنين، أن إسرائيل تقترب من القضاء نهائيا على القدرات العسكرية لحركة "حماس" في قطاع غزة.





وأضاف: "نتقدم صوب نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس، وسنستمر في ضرب فلوله".

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