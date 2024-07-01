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عربي-دولي
نتنياهو: نتقدم صوب نهاية مرحلة القضاء على "حماس"
Lebanon 24
01-07-2024
|
13:37
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه اليوم الاثنين، أن إسرائيل تقترب من القضاء نهائيا على القدرات العسكرية لحركة "حماس" في قطاع غزة.
وأضاف: "نتقدم صوب نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس، وسنستمر في ضرب فلوله".
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نتنياهو
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