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نتنياهو: نتقدم صوب نهاية مرحلة القضاء على "حماس"

Lebanon 24
01-07-2024 | 13:37
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه اليوم الاثنين، أن إسرائيل تقترب من القضاء نهائيا على القدرات العسكرية لحركة "حماس" في قطاع غزة.


وأضاف: "نتقدم صوب نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس، وسنستمر في ضرب فلوله".
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