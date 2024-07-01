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الحوثيون يعلنون عن 4 عمليات عسكرية جديدة

Lebanon 24
01-07-2024 | 15:21
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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، أنها نفذت أربع عمليات عسكرية استهدفت أربع سفن شحن تابعة لأميركا وبريطانيا وإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والبحر المتوسط والمحيط الهندي.
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