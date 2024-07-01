الحوثيون يعلنون عن 4 عمليات عسكرية جديدة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، أنها نفذت أربع عمليات عسكرية استهدفت أربع سفن شحن تابعة لأميركا وبريطانيا وإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والبحر المتوسط والمحيط الهندي.

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