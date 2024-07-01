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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في طولكرم

Lebanon 24
01-07-2024 | 17:12
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أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الإثنين، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكان الجنديان، حسب رواية الجيش، داخل ناقلة جند مدرعة، عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق في طولكرم.
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