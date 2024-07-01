رغم العقوبات.. استئناف الحوار الأميركي الفنزويلي

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الإثنين، أن الحوار بين بلاده والولايات المتحدة سيستأنف الأربعاء، في خطوة تأتي قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، ورغم إعادة واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي.

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وقال مادورو في برنامجه التلفزيوني إن "الولايات المتحدة ستستأنف الأربعاء المقبل المحادثات بحيث تلتزم بالاتفاقات الموقعة في قطر، وتعيد إرساء شروط الحوار، باحترام ودون تلاعب".

وفي منتصف نيسان الماضي، أعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز الفنزويليين، متهمة حكومة مادورو بمواصلة سياسة قمع المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 تموز.

وكانت الولايات المتحدة علقت بعض العقوبات المفروضة على كراكاس، بعد موافقة حكومة مادورو والمعارضة في أكتوبر على إجراء انتخابات حرة ونزيهة عام 2024، بحضور مراقبين دوليين.

وتتمتع فنزويلا بأكبر احتياطي مثبت من النفط في العالم، لكن إنتاجها تراجع بشكل حاد بعد أعوام من العقوبات وسوء الإدارة لهذا القطاع الحيوي.

(سكاي نيوز)