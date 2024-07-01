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عربي-دولي

بعد قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب.. بايدن يُعلّق: "سابقة خطيرة"

Lebanon 24
01-07-2024 | 23:38
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نبّه الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الإثنين، إلى أن قرار المحكمة العليا منح سلفه دونالد ترامب حصانة جنائية عن أفعال قام بها عندما كان رئيسا يشكل "سابقة خطيرة".

وقال الرئيس الديمقراطي في خطاب عبر التلفزيون، إن هذا القرار "يخلق جوهريا مبدأ جديدا وسابقة خطيرة، لأن سلطات (الرئيس) لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن".
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وفي وقت سابق أمس الإثنين، خلصت المحكمة العليا الأميركية إلى أنه لا يمكن مقاضاة ترامب على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس أثناء ولايته.

وحسب القرار، يمكن مقاضاة ترامب فقط على التصرفات الخاصة.

ويعد الحكم تاريخيا، إذ يعترف لأول مرة بشكل ما من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.

وأشاد ترامب بالحكم في منشور كتب فيه: "فوز كبير لدستورنا وديمقراطيتنا. فخور بكوني أميركيا".(سكاي نيوز)



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