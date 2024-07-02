حادثة طعن في احدى محطات المترو بواشنطن.. وتفاصيل تكشف ما جرى

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كشفت متحدثة باسم الشرطة المحلية في واشنطن، أن أحد ركاب مترو الأنفاق طعن راكبا آخر عدة مرات وألقى بدراجته الهوائية تحت القطار في إحدى المحطات المركزية للعاصمة الأميركية.وقالت المتحدثة لوكالة "ريا نوفوستي": "وفقا للتحقيقات الأولية، كان هناك شجار بين الضحية والمشتبه به، قام خلاله الأخير بطعن الضحية عدة مرات، ثم ألقى دراجة هوائية باتجاه سكة القطار، ما أدى إلى اصطدامه بها".وأكد أحد الركاب في تصريح للوكالة أنه رأى رصيف محطة المترو المركزية ملطخا بالدماء، بعد أن أنزلتهم الشرطة من العربات ونصحتهم بعدم النظر حولهم.وبحسب المتحدثة "تم اعتقال المهاجم، ثم نقل الضحية إلى المستشفى في حالة حرجة لكنها لا تهدد حياته".وقد سجلت الولايات المتحدة، خلال سنوات قيادة الرئيس جو بايدن، أرقاما قياسية في حوادث العنف وعدد عمليات إطلاق النار الجماعية، ففي عام 2023 شهدت البلاد أكبر عدد من هذه العمليات. (روسيا اليوم)