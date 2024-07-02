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عربي-دولي

الحرب الروسية الأوكرانية.. موسكو تعترض 11 مسيّرة أوكرانية فوق عدة مناطق

Lebanon 24
02-07-2024 | 02:35
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 11 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدة مناطق داخل الأراضي الروسية.

وأوضحت الوزارة أن المناطق المقصودة بهذه الهجمات هي بريانسك وبيلغورود وجمهورية القرم.
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أراضي روسيا".

وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود و3 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم الأحد الماضي، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا الليلة الماضية على عدة مناطق في جنوب غرب روسيا.

وأضافت الوزارة في بيان عبر تطبيق تيليغرام أن الدفاعات الجوية دمرت 15 طائرة مسيرة فوق منطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا، و9 طائرات فوق منطقة ليبيتسك التي تبعد عدة كيلومترات إلى الجنوب من موسكو.

كما ذكر البيان أن الدفاعات الجوية دمرت 4 طائرات فوق منطقة فورونيج و4 فوق بريانسك في جنوب غرب روسيا، وطائرتين فوق أوريول واثنتين أيضا فوق بيلغورود.(سكاي نيوز)


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