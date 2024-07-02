هذه أسرار صمام التفجير في صاروخ "أتاكمز"

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كشف خبير روسي متخصص في مجال الأسلحة الصاروخية، صباح اليوم الثلاثاء أنه تم إجراء دراسة شاملة لصمام التفجير متعدد المكونات، الذي كان يتواجد في صاروخ "أتاكمز" الأميركي.وقال الخبير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تم تطوير هذا الرأس الحربي ليكون مكونا أساسيا ضمن صاروخ مضاد للسفن، وتم تثبيته لاحقًا على صاروخ أتاكمز".وأضاف الخبير قائلا: "قمنا بتحييد الصمامات، وتم تركيب صاعق وسيط عليه، وتم إرسال المتفجرات للفحص"، مشيرا الى أن "المتخصصين تمكنوا أيضًا من فتح غلاف الصاروخ".ولفت إلى أنه "تم فحص الصاروخ بشكل شبه كامل"، مشيرا إلى أن "الصاعق كان في وضع الإطلاق وله نظام ساعة للتصويب بعيد المدى".إلى ذلك، أوضح الخبير أن "المحرك الدوار في الجزء الداخلي، الذي يغلق الدائرة الداخلية للصمام، يتم تركيب 4 كبسولات تفجير فيه، مشيرا إلى أن مثل هذا التصميم المعقد يرتبط بسلامة الاستخدام.