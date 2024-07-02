30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هذه أسرار صمام التفجير في صاروخ "أتاكمز"
Lebanon 24
02-07-2024
|
02:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف خبير روسي متخصص في مجال الأسلحة الصاروخية، صباح اليوم الثلاثاء أنه تم إجراء دراسة شاملة لصمام التفجير متعدد المكونات، الذي كان يتواجد في صاروخ "أتاكمز" الأميركي.
وقال الخبير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تم تطوير هذا الرأس الحربي ليكون مكونا أساسيا ضمن صاروخ مضاد للسفن، وتم تثبيته لاحقًا على صاروخ أتاكمز".
Advertisement
وأضاف الخبير قائلا: "قمنا بتحييد الصمامات، وتم تركيب صاعق وسيط عليه، وتم إرسال المتفجرات للفحص"، مشيرا الى أن "المتخصصين تمكنوا أيضًا من فتح غلاف الصاروخ".
ولفت إلى أنه "تم فحص الصاروخ بشكل شبه كامل"، مشيرا إلى أن "الصاعق كان في وضع الإطلاق وله نظام ساعة للتصويب بعيد المدى".
إلى ذلك، أوضح الخبير أن "المحرك الدوار في الجزء الداخلي، الذي يغلق الدائرة الداخلية للصمام، يتم تركيب 4 كبسولات تفجير فيه، مشيرا إلى أن مثل هذا التصميم المعقد يرتبط بسلامة الاستخدام.
وتدخل صواريخ "أتاكمز" ضمن مجموعة ذخائر راجمات الصواريخ "هيمارس" التي يتم نقلها بانتظام إلى الأوكرانيين دون تحديد مواصفاتها في الوثائق العامة المرفقة.
ورفع البيت الأبيض، في الصيف الماضي، اعتراضاته على توريد أنظمة "أتاكمز"، لكن واشنطن لم تعلن حتى الآن معلومات عن شحنها إلى أوكرانيا واستخدامها هناك. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنانة شهيرة تعلن إقامتها في دار للمسنين.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
فنانة شهيرة تعلن إقامتها في دار للمسنين.. اليكم التفاصيل
13:00 | 2024-07-01
01/07/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده بيروت.. بيانٌ من السفارة الإيطالية!
Lebanon 24
هذا ما ستشهده بيروت.. بيانٌ من السفارة الإيطالية!
11:39 | 2024-07-01
01/07/2024 11:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من مطار بيروت بشأن "قرار" لوفتهانزا الألمانية... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
توضيح من مطار بيروت بشأن "قرار" لوفتهانزا الألمانية... ماذا جاء فيه؟
10:37 | 2024-07-01
01/07/2024 10:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله ينتظرُ "شخصاً" يُنهي الحرب.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف هويته
Lebanon 24
نصرالله ينتظرُ "شخصاً" يُنهي الحرب.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف هويته
15:30 | 2024-07-01
01/07/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يعلن تحديد موعد "حرب لبنان".. صحيفة ألمانية تكشف التاريخ!
Lebanon 24
تقريرٌ يعلن تحديد موعد "حرب لبنان".. صحيفة ألمانية تكشف التاريخ!
15:15 | 2024-07-01
01/07/2024 03:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:16 | 2024-07-02
تقرير يكشف: أسعار المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل أعلى بـ52% من المتوسط
04:47 | 2024-07-02
وزارة التربية الفلسطينية: استشهاد أكثر من 9 آلاف طالب ومعلم منذ 7 تشرين الأول
04:35 | 2024-07-02
مستشار خامنئي: إيران تتفاوض لشراء طائرات مقاتلة روسية
03:55 | 2024-07-02
"إسكندر الروسي" يدمر 5 طائرات "سو 27" أوكرانية.. وفيديو يوثق العملية
03:30 | 2024-07-02
تقرير لـ"The Atlantic": محور المقاومة الناشئ في مواجهة التحالف الليبرالي..
03:14 | 2024-07-02
بشأن "أبو سلمية" ومعتقلين آخرين.. بن غفير: رئيس الشاباك هددني
فيديو
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
02/07/2024 12:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
05:03 | 2024-06-29
02/07/2024 12:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
04:35 | 2024-06-29
02/07/2024 12:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24