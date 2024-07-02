مستشار خامنئي: إيران تتفاوض لشراء طائرات مقاتلة روسية

قال كمال خرازي مستشار المرشد الروحي الإيراني آية الله علي خامنئي، إنه لا توجد عوائق أمام المعاملات والصفقات بين إيران وروسيا في مجال التعاون العسكري والتجاري.



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وأشار كمال خرازي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمزـ إلى أن إيران تتفاوض لشراء طائرات مقاتلة روسية. وأضاف خرازي، الذي يشغل كذلك منصب رئيس المجلس الاستراتيجي الإيراني للعلاقات الدولية: "لا توجد عوائق بين إيران وروسيا بالنسبة لصفقات الأسلحة".وأشار كمال خرازي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمزـ إلى أن إيران تتفاوض لشراء طائرات مقاتلة روسية.

وقال: "يجب أن نوقع معهم (الروس) اتفاقية استراتيجية شاملة في المستقبل القريب".

ووصف خرازي بالكاذبة، الاتهامات الأخيرة بشأن توريد الأسلحة من إيران إلى روسيا.

وفي العام الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية عن شراء طائرات مقاتلة روسية من طراز Su-35.

وتزعم الدول الغربية بأن إيران تزود روسيا بطائرات بدون طيار ليتم استخدامها في ضرب أوكرانيا. ونفت موسكو وطهران مرات كثيرة هذه الاتهامات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وسائل الإعلام الأمريكية ابتدعت موضوع توريد طائرات مقاتلة بدون طيار إلى روسيا رغم عدم وجود أي أساس له. (روسيا اليوم)