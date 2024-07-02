تقرير يكشف: أسعار المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل أعلى بـ52% من المتوسط

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كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل أعلى بنسبة 52% من المتوسط بين الدول المتقدمة وتأتي بالمرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية.وتكشف القائمة أن أسعار الخبز والحبوب في إسرائيل هي ثاني أغلى أسعار في الدول المتطورة، اذ ان سعرها أعلى من الأسعار في تلك الدولة بحوالي 49%.وبالمثل، كانت أسعار منتجات الألبان والبيض الإسرائيلية هي ثاني أغلى الأسعار بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 38 دولة، حيث كانت أعلى تكلفة بنسبة 64% من المتوسط، وتأتي في المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية.أما بخصوص اللحوم، تأتي إسرائيل في الموقع الرابع من بين الدول التي فيها أغلى الأسعار، أي تسبقها 3 دول فيها الأسعار أعلى، إلا أنه بموازاة ذلك فإن المواطن الإسرائيلي يدفع مقابل اللحوم، بالمعدل 64% أكثر من المواطنين في مجمل الدول المتطورة.أما بخصوص أسعار الفاكهة والخضار، تُبيّن القائمة أن إسرائيل تأتي في المكان السابع من حيث الأسعار، إذ يدفع المستهلك الإسرائيلي بالمعدل 25% أكثر من باقي المواطنين في الدول الأخرى مقابل الفاكهة والخضار.كما أن سعر زيت الزيتون مرتفع أيضا مقارنة بالدول في أنحاء العالم، إذ يأتي سعره في المرتبة الخامسة، ويدفع المواطن في إسرائيل، بالمعدل 36% أكثر من غيره مقابل شراء زيت الزيتون.أما المجال الوحيد الذي يظهر في القائمة وبه يمتاز الإسرائيليون فيه عن غيرهم بالسعر هو مجال خدمات الاتصالات والاتصال الخليوي، إذ أن السعر في إسرائيل هو أقل بـ30% بالمعدل عن الأسعار في الدول الغربية. (روسيا اليوم)