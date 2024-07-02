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عربي-دولي

هل يتمّ إلغاء التوقيت الصيفيّ في هذا البلد العربيّ؟

Lebanon 24
02-07-2024 | 05:46
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تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء التوقيت الصيفي، بدءاً من يوم الجمعة المقبل تزامناً مع تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية الجديد.

وقد نفى مجلس الوزراء المصري تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التوقيت الصيفي، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن. (العربية)
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