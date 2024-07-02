هل يتمّ إلغاء التوقيت الصيفيّ في هذا البلد العربيّ؟

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء التوقيت الصيفي، بدءاً من يوم الجمعة المقبل تزامناً مع تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية الجديد.



وقد نفى مجلس الوزراء المصري تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التوقيت الصيفي، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن. (العربية)

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