فرح وحزن... إليكم ما جرى خلال إجراء الإمتحانات الرسميّة في مصر

شهد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة في مصر، اليوم الثلاثاء، فرحة وألما.



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فأشارت "العربية" إلى أنّ إحدى اللجان شهدت حالة ولادة لطالبة، بينما توفي أحد المراقبين في لجنة أخرى.