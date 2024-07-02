Advertisement

عربي-دولي

فرح وحزن... إليكم ما جرى خلال إجراء الإمتحانات الرسميّة في مصر

Lebanon 24
02-07-2024 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1218333-638555277167008370.jpg
Doc-P-1218333-638555277167008370.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة في مصر، اليوم الثلاثاء، فرحة وألما.
 
 
فأشارت "العربية" إلى أنّ إحدى اللجان شهدت حالة ولادة لطالبة، بينما توفي أحد المراقبين في لجنة أخرى.
Advertisement




مواضيع ذات صلة
مفوضية اللاجئين الأممية: أكثر من 38 ألف لاجئ سوداني جديد وصلوا مصر خلال أيار فقط (الشرق)
lebanon 24
02/07/2024 16:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي غدا
lebanon 24
02/07/2024 16:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام مصري: الحكومة الجديدة تحلف اليمين أمام الرئيس السيسي غدا (الشرق)
lebanon 24
02/07/2024 16:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: أي حل سياسي حقيقي في السودان لابد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة دون إملاءات (الشرق)
lebanon 24
02/07/2024 16:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

مصر

إمتحانات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:47 | 2024-07-02
08:30 | 2024-07-02
08:18 | 2024-07-02
08:14 | 2024-07-02
08:00 | 2024-07-02
07:45 | 2024-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24