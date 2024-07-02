تركيا... توقيف أكثر من 400 شخصًا بعد أعمال عنف طالت مصالح سوريين

أوقفت السلطات التركية اليوم 474 شخصا بعد أعمال عنف طالت مصالح سوريين في تركيا اثر اتهام سوري بالتحرش بطفلة، وفق "فرانس برس".



وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على موقع "اكس" إنه "تم توقيف 474 شخصا بعد الأعمال الاستفزازية" التي نفذت ضد سوريين في تركيا.

Advertisement