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إصابة اثنين من أعضاء حزب العمال الكردستاني في انفجار سيارة شمال العراق

Lebanon 24
02-07-2024 | 08:30
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قالت الشرطة ومصادر أمنية في العراق، إن اثنين من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور أُصيبا بجراح خطيرة، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار في سيارة بمدينة السليمانية في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق.
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وأضاف اثنان من المصادر الأمنية أن أفراد الشرطة طوقوا المنطقة وبدأوا على الفور تحقيقا لمعرفة ملابسات الانفجار.

وذكرت مصادر بالشرطة أنه لم يتبين بعد ما إذا كان الانفجار ناجما عن زرع قنبلة في السيارة أم انفجار خزان الوقود، لكن مصدرا أمنيا واحدا قال إن الانفجار ناجم عن وضع قنبلة في داخل سيارة عضوي حزب العمال الكردستاني. (العربية) 
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