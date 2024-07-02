هنغاريا: السلام في أوكرانيا القضية الأساسية للاتحاد الأوروبي

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قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إن قضية السلام في أوكرانيا ستكون القضية الرئيسية خلال رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي في الأشهر الستة المقبلة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماعه في كييف بالرئيس الأوكراني المنتهية ولايته زيلينسكي، الذي نشر مقطع فيديو للمؤتمر بصفحته على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث قال أوربان: "أعتقد أن قضية أوكرانيا هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة لأوروبا خلال الأشهر الستة المقبلة من رئاسة هنغاريا. قضية الحرب والسلام بين روسيا وأوكرانيا".وأضاف أوربان كذلك أنه "يود استغلال الاجتماع لمناقشة الوضع مع الأقلية الهنغارية التي تعيش في أوكرانيا ومناقشة كيفية مساعدتهم". (روسيا اليوم)