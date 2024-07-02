موسكو: بوتين سيبحث مع أردوغان جميع القضايا الحساسة

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صرح مستشار الرئاسة الروسية للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان سيناقشان جميع القضايا المهمة والحساسة خلال اللقاء الثنائي المرتقب في العاصمة الكازاخية أستانة.جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بالعاصمة موسكو، الثلاثاء، أدلى خلالها بمعلومات حول اللقاءات الثنائية التي سيعقدها بوتين على هامش قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في أستانة يومي 3 و4 تموز الجاري.وقال أوشاكوف إن الرئيس الروسي سيعقد لقاءات منفصلة مع زعماء تركيا وأذربيجان والصين، بالإضافة إلى كازاخستان وباكستان ومنغوليا، يوم 3 تموز.وبشأن لقاء بوتين وأردوغان، أعرب أوشاكوف عن اعتقاده بأن الزعيمان سيناقشان زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا، المخطط لها منذ فترة طويلة.وأضاف: "أعتقد أن هناك العديد من القضايا التي سيتبادل الزعيمان وجهات النظر حولها.. نحن في حوار مستمر مع الجانب التركي، وهناك اتصالات هاتفية متواصلة.. سيتم خلال اللقاء مناقشة كافة القضايا المهمة والحساسة".وأشار أوشاكوف إلى أن بوتين سيلتقي أيضا بالرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر في 4 تموز.كما لفت إلى أن قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، ستناقش القضايا المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والأمن والتعاون في العديد من المجالات. (الاناضول)