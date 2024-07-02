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نتانياهو: الحرب في غزة ستنتهي عندما تحقق إسرائيل كل أهدافها

Lebanon 24
02-07-2024 | 13:10
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قال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه "لن يستسلم للرياح الانهزامية".
وأكد أن "الحرب في قطاع غزة ستنتهي عندما تتحقق كل الأهداف"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
 وردا على تصريحات مجهولة المصدر نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تفيد أن إسرائيل قد تكون مستعدة لإنهاء الحرب دون تحقيق أهدافها، قال نتانياهو: "إن ذلك لن يحصل".
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وأضاف: "إن الحرب ستنتهي عندما تحقق إسرائيل كل أهدافها، بما في ذلك القضاء على حماس وتحرير كل الرهائن"، بحسب بيان لمكتبه. (الوكالة الوطنية)
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