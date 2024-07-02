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عربي-دولي

مسؤولة أممية: هناك 1.9 مليون نازح بأنحاء قطاع غزة

Lebanon 24
02-07-2024 | 13:30
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قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة سيغريد كاغ: "إن عدد النازحين في القطاع بلغ 1.9 مليون شخص".
 
وأضافت أمام مجلس الأمن: "لقد تم تهجير أكثر من مليون شخص مرة أخرى، وهم يبحثون يائسين عن المأوى والأمان".
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وتابعت: "هناك اليوم 1.9 مليون شخص نزحوا في جميع أنحاء غزة.اشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن أوامر جديدة بالإخلاء صدرت في منطقة خان يونس".
(الوكالة الوطنية)
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