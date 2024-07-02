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عربي-دولي
أردوغان: نعرف كيف نكسر الأيادي القذرة التي تطال تركيا
Lebanon 24
02-07-2024
|
15:02
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أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن "أنقرة تعرف كيف تكسر الأيادي القذرة التي تطال علم بلادنا".
وقال اردوغان بعد انتهاء اجتماع الحكومة التركية: "نحن نعرف أيضا كيف نكسر الأيادي التي تمتد إلى المظلومين اللاجئين في بلادنا".
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وتابع: "مستمرون في ضمان أمن تركيا وشعبها طالما أن هناك في سوريا مجرمون متعطشون للدماء يوجهون أسلحتهم نحو بلادنا".
وذكر أردوغان أنه بسبب حادثة شنيعة في قيسري تحاك بعض المؤامرات ضد تركيا.
وقال: "نعرف جيدا جدا من حاك المؤامرة التي تمّ ترتيبها مع فلول التنظيم الإرهابي الانفصالي في إشارة لوحدات حماية الشعب الكردية التي تقول أنقرة إنها الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني".
واضاف: "لا نحن، ولا شعبنا، ولا أشقاؤنا السوريون، سيقعون في هذا الفخ الخبيث".
كما أوضح أن النظام العام خط أحمر بالنسبة للدولة التركية ولا تسامح مع من يتجاوز هذا الخط، أو ينتهكه تحت أية ذريعة.
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